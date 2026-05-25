Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 18.00 Palazzo Fava a Bologna ospita l’evento inaugurale di School of Bristol: Contemporary, nuova sezione della mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol 1983-2005, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con Opera Laboratori nell’ambito di Genus Bononiae.

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L’appuntamento, aperto al pubblico previa registrazione online, si svolgerà alla presenza di due protagonisti della scena dei graffiti di Bristol: Felix “FLX” Braun e Tom “Inkie” Bingle. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il loro lavoro e il contesto culturale che ha dato origine alla cosiddetta “School of Bristol”, dalle sottoculture hip hop ai sound system caraibici.

La sezione Contemporary, visitabile dal 28 maggio al 2 agosto 2026, presenta opere di FLX, Inkie, Key “Soker” Thomas, Jody Thomas, Mr. Jago, Rowdy, Xenz e un intervento speciale dell’italiano Leonardo Crudi, che ha realizzato un ritratto di Felix Braun su un’opera dello stesso artista.

Nel corso della giornata inaugurale sono coinvolti anche gli studenti del Liceo Artistico Francesco Arcangeli e del Liceo Luigi Galvani, insieme ad alcuni Minori Stranieri Non Accompagnati in collaborazione con ASP Città di Bologna. I ragazzi parteciperanno a un laboratorio guidato dagli artisti, durante il quale potranno creare il proprio tag e confrontarsi sui linguaggi dell’arte urbana.

Per maggiori informazioni, modalità di registrazione e aggiornamenti sull’evento è possibile consultare il sito ufficiale di Genus Bononiae.