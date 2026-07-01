Dal 28 giugno al 9 agosto 2026 Accesso Galleria di Pietrasanta ospita la mostra “Sally Gall. Vertical World”, prima personale italiana dedicata alla fotografa americana.

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In esposizione dieci fotografie di medie e grandi dimensioni, stampate a pigmenti d’archivio, che ritraggono le monumentali pareti rocciose dei canyon dell’Ovest americano: Grand Canyon, altopiano del Colorado, Arizona, Utah, Nevada e New Messico.

Tra documento e astrazione

Gall elimina orizzonte, ombre e riferimenti spaziali per trasformare le rocce in superfici quasi pittoriche, dalla forte intensità cromatica, vicine alle ricerche di Clyfford Still e Helen Frankenthaler. Fratture, stratificazioni e tracce minerali diventano segni attivi di una narrazione visiva che supera la pura descrizione del paesaggio.

Nulla viene aggiunto o cancellato: la fotografia resta fedele al reale, ma lo restituisce come esperienza percettiva, invitando a leggere la roccia come un organismo vivo, modellato da processi geologici lentissimi.

Informazioni di visita

La mostra inaugura sabato 27 giugno alle ore 19. Orari di apertura: lunedì-giovedì 18-23; venerdì e sabato 10:30-12, 18-24; domenica 10:30-12, 18-23. Ingresso libero.