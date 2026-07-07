Dall’8 al 19 luglio 2026, la Rome International Art Fair – 18th Edition porta l’arte contemporanea nel cuore di Trastevere, negli spazi storici di Palazzo Velli in Piazza di S. Egidio 10.

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Organizzata da ITSLIQUID Group, la fiera indaga il rapporto tra corpo e spazio e le continue ibridazioni tra identità e contesti urbani, sociali e culturali. Il percorso espositivo si articola in due sezioni principali: MIXING IDENTITIES, che esplora le dimensioni nascoste del sé come in un labirinto di coscienza, e FUTURE LANDSCAPES, dedicata ai confini tra individuo e città, tra spazio e suolo, immaginando paesaggi futuri in costante trasformazione.

L’opening è in programma l’8 luglio alle 18:00, con ingresso gratuito su registrazione. La mostra è visitabile dal 9 al 19 luglio, dal martedì alla domenica, con orario 10:00–13:00 e 15:00–19:00.

Il contesto di Palazzo Velli, edificio del XV secolo affacciato sulle rive del Tevere, amplifica il dialogo tra memoria storica e ricerca contemporanea, trasformando i saloni restaurati in un crocevia per artisti, curatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.