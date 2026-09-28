Rome Art Week 2026 torna a Roma dal 19 al 25 ottobre con l’undicesima edizione della settimana interamente dedicata all’arte contemporanea. La manifestazione diffusa coinvolge gallerie, spazi espositivi, fondazioni, associazioni, accademie, istituzioni culturali, artisti e curatori in tutta la città.

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La partecipazione è completamente gratuita, sia per chi organizza eventi sia per il pubblico. In programma mostre personali e collettive, open studio, progetti curatoriali, talk e appuntamenti che attraversano il centro storico e le periferie, favorendo l’incontro diretto tra artisti, professionisti, collezionisti e appassionati.

Cosa aspettarsi da RAW 2026

L’edizione 2026 introduce una nuova immagine ufficiale, una confezione di prodotto fresco con la scritta “contiene arte contemporanea fresca”, pensata come metafora di un’arte viva, accessibile e quotidiana. Proseguono inoltre due progetti chiave: la piattaforma Rome Art Directory, che raccoglie in un’unica guida gli operatori dell’arte contemporanea a Roma, e il canale WhatsApp dedicato a segnalazioni e consigli sugli eventi in calendario.

Non manca l’apertura internazionale, con il network Artineris che nel 2026 dà vita anche a Budapest Artineris. Durante la settimana romana, i Punti di Vista – critici, curatori, intellettuali e artisti – propongono selezioni di eventi, mentre i Tour guidati condotti dai curatori accompagnano il pubblico negli studi e nelle sedi espositive aderenti.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni per gallerie, istituzioni, artisti, curatori e collettivi sono aperte fino all’11 ottobre 2026. Gli eventi si svolgono in diverse sedi di Roma, con calendario e dettagli consultabili sulla piattaforma ufficiale di Rome Art Week.