Dal 3 al 14 novembre 2026 la galleria Gli eroici furori arte contemporanea di Milano ospita la mostra di Rocco Tanica Archivi riemersi. Che non avresti visto mAI, a cura di Silvia Agliotti e Paola Martino.

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Il musicista e autore, storico tastierista di Elio e le Storie Tese, presenta un progetto visivo che immagina presunti archivi fotografici perduti e poi ritrovati, in realtà mai esistiti. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, personaggi di epoche e mondi diversi si incontrano in scenari iperrealisti ma impossibili.

Così icone del cinema, dello spettacolo e della musica compaiono in accostamenti surreali: Laurel e Hardy con Meryl Streep, Frank Zappa accanto a Donald Sutherland, i Teletubbies con Claudia Cardinale, fino a un Gesù collocato in un contesto carcerario contemporaneo. Il linguaggio è quello della fotografia documentaria, ma il contenuto sovverte ogni logica cronologica.

Intelligenza artificiale, memoria e paradosso

La mostra riflette sul modo in cui costruiamo la memoria visiva: se possiamo produrre immagini di eventi mai accaduti, possiamo anche inventare le prove della loro esistenza. L’ironia tipica di Rocco Tanica diventa così uno strumento per mettere in discussione ciò che diamo per scontato, senza rinunciare al gioco e allo stupore.

Accanto alle opere esposte sarà possibile richiedere immagini “on demand” con personaggi e contesti storico-geografici personalizzati. Durante il periodo espositivo saranno inoltre proiettati cortometraggi realizzati con AI, tra cui un film finalista al “London AI Festival”.

Sede: Gli eroici furori arte contemporanea, Via Melzo 30, 20129 Milano.

Date: 3 – 14 novembre 2026.

Orari: martedì – sabato 15:30 – 19:00; domenica e lunedì chiuso.

Inaugurazione: 3 novembre 2026, ore 18:00.