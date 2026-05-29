Dal 29 maggio al 4 ottobre 2026 il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospita la mostra “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza”, grande retrospettiva dedicata al maestro della fotografia del XX secolo.

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In esposizione oltre 200 fotografie che ripercorrono l’intera ricerca dell’artista: ritratti di icone dell’arte, della musica e del cinema, autoritratti, le storiche immagini dedicate alle sue muse Patti Smith e Lisa Lyon, la celebre serie dei fiori, le nature morte e i corpi maschili e femminili scolpiti dalla luce.

Un dialogo tra fotografia e classicismo

La tappa romana, capitolo conclusivo del progetto espositivo passato per Venezia e Milano, insiste sul dialogo tra il linguaggio di Mapplethorpe e l’arte antica. In mostra anche due sculture classiche dei Musei Capitolini, la Statua di Afrodite e la Statua di atleta, che creano un forte confronto visivo con i corpi fotografati dal maestro newyorkese.

Per l’occasione viene presentato un nucleo di inediti italiani, scatti realizzati tra Capri e Napoli in occasione del progetto Terrae Motus, che rivelano un legame profondo tra l’artista e il nostro Paese.

Orari, biglietti e accessibilità

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Il biglietto “solo mostra” è di 15 euro (intero) e 13 euro (ridotto), con tariffe speciali per scuole e famiglie; è disponibile anche il biglietto cumulativo museo + mostra.

Il percorso è accessibile con audioguida, podcast, visite tattili, percorsi audio-tattili e contenuti in LIS, per un’esperienza inclusiva pensata per pubblici differenti.

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