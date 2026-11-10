È difficile dire se sia davvero il bacio più celebre di sempre nella storia della fotografia. Di sicuro, però, quel momento rubato alla folla e al traffico cittadino di Place de l’Hôtel de Ville a Parigi merita a pieno titolo un posto sul podio. A firmare l’iconico scatto è Robert Doisneau, il maestro dello sguardo a cui il Palazzo dei Musei di Modena rende omaggio a partire dal 24 settembre.

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Promossa dal Comune di Modena e prodotta da Silvana Editoriale, la mostra è pensata per svelare l’essenza di un’opera che ha come costante la ricerca della felicità nei dettagli di tutti i giorni.

“Questa mostra – dichiara il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti – parla a tutti e prosegue la caratterizzazione che intendiamo dare a questa ala del Palazzo dei Musei: esposizioni che possano catturare l’interesse dei modenesi come dei tanti turisti che scelgono la nostra città in tutti i periodi dell’anno. Robert Doisneau amava l’umanità e ha dedicato la sua vita a ritrarla con partecipazione emotiva negli scatti che ha realizzato. Credo che anche questo sia uno degli aspetti del successo universale della sua fotografia. Ringrazio Silvana Editoriale per il lavoro portato avanti assieme al nostro Assessorato alla Cultura. Siamo certi che, come per de Chirico, anche questa sarà una mostra di grande risonanza che accompagna il successo che Modena sta riscuotendo nell’ambito del turismo delle città d’arte”.

Pioniere della fotografia umanista francese e del reportage di strada insieme a Henri Cartier-Bresson, Doisneau ha dedicato la vita a immortalare l’umanità minuta di Parigi e dei suoi dintorni, cogliendo con discrezione la spontaneità di ogni gesto ed emozione.

Didascalia e crediti foto di preview:

Robert Doisneau, Concierge aux lunettes, Paris, 1945 © Robert Doisneau