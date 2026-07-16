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Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo. La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali. L’esposizione si inserisce inoltre in un contesto simbolico particolare: da un lato le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita della fotografia, dall’altro il 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, due capitali storicamente legate da un intenso dialogo culturale.