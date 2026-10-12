In occasione del 60° anniversario di WWF Italia, il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma ospita la mostra gratuita “Rivoluzione Naturale. Viaggio tra temi, media e linguaggi che hanno costruito la coscienza ambientale in Italia”. L’esposizione è visitabile dal 9 ottobre all’8 novembre 2026 nello spazio Corner del museo.
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Curata da Promemoria Group, specializzata nella valorizzazione dell’heritage di aziende e istituzioni, e progettata dallo studio Migliore+Servetto per exhibition e graphic design, la mostra ripercorre sei decenni di impegno del WWF attraverso documenti, fotografie, manifesti, campagne e materiali d’archivio affiancati da strumenti multimediali e interattivi.
Un allestimento immersivo tra archivi e tecnologia
Fulcro del percorso è “Nature’s Lifeline”, una dorsale luminosa che prende forma in un tavolo retroilluminato di oltre venti metri, disposto in diagonale nello spazio e proiettato verso l’esterno. Lungo il tavolo trovano posto bozzetti di Fulco Pratesi, copertine della rivista “Panda” e altri materiali storici, mentre grandi bandiere grafiche verticali scandiscono le sei aree tematiche.
Una canopy di luci a soffitto, un paesaggio sonoro dedicato e un itinerario di contenuti digitali curato da Reality is__ trasformano la visita in un’esperienza immersiva. All’esterno, un’installazione didattica racconta le tappe della tutela di specie simbolo come il lupo e l’orso marsicano, invitando il pubblico a riflettere sul proprio ruolo nella salvaguardia del pianeta.