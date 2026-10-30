Dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 i Palazzi dell’Arte di Rimini ospitano la mostra “Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro”, a cura di Ale Giorgini e Giovanni Carlo Federico Villa. Un grande progetto dedicato alla vitalità dell’illustrazione italiana contemporanea e al suo ruolo nel leggere il presente.

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Quattro nuclei tematici

L’esposizione riunisce 73 opere organizzate in quattro sezioni. SELINUNTE (Fondare) guarda a una città mediterranea di frontiera per interrogare convivenza e democrazia. EUROPA (Convivere) racconta il lungo cammino dei diritti, dallo Statuto Albertino al Manifesto di Ventotene e ai Trattati di Roma.

CHANGE! (Cambiare), nato in occasione del G7 Clima, Energia e Ambiente, trasforma dati e emergenze climatiche in responsabilità condivise. RIMINI (Rinascere) è il cuore inedito del percorso: 24 illustrazioni, tra artisti italiani e autori riminesi, rileggono la storia e l’immaginario della città tra tutela, ambiente e futuro urbano.

Illustratori e informazioni di visita

In mostra circa 60 illustratori, protagonisti su testate come The New Yorker, The New York Times, Le Monde e The Guardian, e collaboratori di brand globali come Apple, Nike, Gucci, Hermès e IKEA.

Dove: Palazzi dell’Arte di Rimini (Palazzo del Podestà, Piazza Cavour).

Quando: 30 ottobre 2026 – 10 gennaio 2027.

Promotori: Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei, MondoMostre.

Per orari, biglietti e attività collaterali: palazziarterimini.it.