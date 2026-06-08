Lunedì 8 giugno 2026 il MNEMA – Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto riapre al pubblico con un nuovo allestimento e una rinnovata visione del rapporto tra archeologia, paesaggio e comunità.

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Il progetto museologico “Vivere Kainua” ripensa il percorso espositivo come un racconto dinamico: oggetti e manufatti etruschi vengono presentati seguendone la biografia, dal momento del ritrovamento al loro significato sociale, con particolare attenzione all’accessibilità grazie a riproduzioni tattili e sonografie.

Kainua. Manuale d’uso e arte contemporanea

Cuore concettuale della riapertura è “Kainua. Manuale d’uso”, sviluppato in collaborazione con l’HEAD di Ginevra. Museo e parco archeologico sono concepiti come un unico organismo narrativo, che restituisce leggibilità all’impianto urbano dell’antica città etrusca di Kainua.

All’interno di questa cornice prende forma il progetto “Under the Same Sky” di Eva Marisaldi: tre interventi artistici inediti che fungono da ponte tra visitatori e patrimonio archeologico, invitando a immaginare la vita quotidiana nella città etrusca sotto lo stesso cielo di oggi.

Mostra temporanea e informazioni utili

Fino al 29 settembre 2026 il museo ospita anche una mostra temporanea dedicata alle terrecotte votive dal santuario di Veio, in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il MNEMA si trova in via Porrettana Sud 13, Marzabotto (BO). Informazioni aggiornate su orari, biglietti ed eventi sono disponibili su museiitaliani.it/sites/mnemamarzabotto.