Dal 3 luglio al 2 agosto 2026 la Sala Fontana di Palazzo Esposizioni Roma ospita “Revelation”, mostra fotografica di Lorenzo Meloni realizzata da EMERGENCY e curata da Giulia Tornari con l’Associazione Culturale Zona.
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Il percorso riunisce una selezione di immagini realizzate in diversi Paesi europei, dove poli industriali, infrastrutture energetiche, miniere dismesse e paesaggi trasformati dall’uomo raccontano le contraddizioni dei modelli di sviluppo contemporanei.
Tra tecnologia, conflitti e crisi climatica
Il progetto indaga i legami tra innovazione tecnologica, controllo delle risorse, conflitti, crisi climatica e sfruttamento del territorio, proponendo una riflessione sulle conseguenze materiali delle nostre scelte economiche e politiche.
La mostra si inserisce nella campagna R1PUD1A di EMERGENCY, dedicata al rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione e all’appello “Io obietto la guerra”, che invita a rifiutare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie.
Revelation è visitabile in Via Milano 13, Roma, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00 (lunedì chiuso). L’ingresso è gratuito.