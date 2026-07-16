Palazzo Ducale a Venezia apre al pubblico due cantieri di restauro d’eccezione, trasformando la visita in un’esperienza immersiva nel dietro le quinte della conservazione.

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Nel cortile interno, la monumentale Scala dei Giganti, capolavoro rinascimentale di Antonio Rizzo con le statue di Marte e Nettuno di Jacopo Sansovino, è al centro di un cantiere pilota. L’intervento, sostenuto da Save Venice e Fondazione Save Venice–ETS con il supporto di The Gritti Palace, punta a studiare le cause del degrado del marmo cristallino e a definire un protocollo di manutenzione preventiva.

La fase diagnostica, supervisionata dal CNR ICMATE di Padova, renderà la Scala dei Giganti un vero laboratorio all’aperto, con ricadute utili anche per altri manufatti storici della città lagunare.

Il Ratto d’Europa in restauro nel Liagò

Lungo il percorso di visita, nel Liagò che precede la Sala del Maggior Consiglio, i visitatori possono assistere al restauro a vista del Ratto d’Europa di Paolo Veronese. Nel laboratorio allestito in loco, i restauratori rimuovono le vernici alterate del precedente intervento del 1971, recuperando la luminosità originaria della tavolozza.

Il progetto, finanziato da Save Venice Inc. con il contributo di Rebecca Nemser, prevede anche integrazioni pittoriche e una nuova verniciatura protettiva. Un’occasione unica per comprendere da vicino tecniche, tempi e sfide del restauro di un grande capolavoro veneziano.