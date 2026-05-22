Dal 4 al 6 giugno 2026 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ospita Respiro)(Tribute, la prima mostra personale di Oriana Persico, a cura di Michela Santoro, nell’ambito di Green&Blue 2026.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
L’esposizione è il primo messaggio pubblico dell’artista dopo la morte di Salvatore Iaconesi e nasce come tributo alla possibilità di tornare a respirare dopo una lunga apnea personale ed esistenziale.
Un percorso immersivo sul respiro
Respiro)(Tribute intreccia arte datapoietica, ricerca scientifica e dati ambientali in uno spazio immersivo dedicato al respiro individuale, collettivo e del pianeta. Al centro la Giostra del Tempo, una timeline circolare che lega la biografia dell’artista a quella dell’opera, dal lutto alla trasformazione.
Accanto alla Giostra, due nuovi “Respiri” in anteprima: pneumOS_XS, versione compatta del polmone cibernetico che respira in tempo reale con gli open data di ARPA Lombardia, e pneumOS Senbazuru, rituale partecipativo ispirato alle mille gru origami giapponesi, dedicato al respiro del pianeta.
Informazioni pratiche
La mostra è visitabile dal 4 al 6 giugno 2026, dalle 10 alle 18, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, via Olona 4, Milano. Ingresso libero.