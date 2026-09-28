Dal 17 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Storico della Fanteria dell’Esercito italiano di Roma ospita la mostra Renato Guttuso – Anima mediterranea, un grande omaggio al pittore siciliano a oltre dieci anni dall’ultima retrospettiva capitolina.

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Curata da Vittorio Sgarbi con Marina Giordano e prodotta da Navigare srl, l’esposizione riunisce circa sessanta opere tra dipinti a olio, disegni e incisioni, realizzate dagli anni Trenta agli anni Ottanta e provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, tra cui il MART di Rovereto.

Il percorso della mostra

Il progetto si articola in cinque sezioni tematiche: Volti, Sicilia, Natura viva, nature morte, Artista e società e Il femminile. In mostra paesaggi siciliani, mercati popolari come la Vucciria, ritratti e autoritratti, nature morte, interni domestici e scene che raccontano contrasti sociali e resistenza collettiva, come nel dipinto La notte di Gibellina.

Il percorso restituisce l’anima mediterranea di Guttuso: la Sicilia come memoria, Roma come luogo di militanza politica antifascista, la pittura come strumento di cronaca e impegno civile, sempre fedele al realismo e alla forza della figurazione.

Informazioni utili

Dove: Museo Storico della Fanteria, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 7, Roma.

Quando: 17 ottobre 2026 – 28 febbraio 2027.

Orari: lunedì – venerdì 9.30 – 19.30; sabato, domenica e festivi 9.30 – 20.30.

Biglietti: intero feriali 13 €; intero festivi e weekend 15 €; ridotto 10 €.