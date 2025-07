Dal 2 luglio al 14 settembre 2025, Milano si trasforma in un palcoscenico d’arte contemporanea con la mostra diffusa Remo Salvadori, curata da Elena Tettamanti e Antonella Soldaini. Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale ed Eight Art Project, in collaborazione con Museo del Novecento e Veneranda Fabbrica del Duomo, l’evento coinvolge Palazzo Reale (Sala delle Cariatidi fino al 13 luglio, Piano Nobile dal 16 luglio), Museo del Novecento (installazione permanente dal 2 luglio) e Chiesa di San Gottardo in Corte (18 luglio-31 agosto).

Qui l’approfondimento.