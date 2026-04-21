Dal 17 aprile al 6 settembre 2026 la Reggia di Venaria, alle porte di Torino, ospita la mostra “Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro”, un viaggio spettacolare nell’immaginario della regalità.

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Nelle Sale delle Arti sono esposti 31 costumi d’autore che hanno definito sul grande schermo e sul palcoscenico l’idea stessa di regina: dagli abiti per Cleopatra di Liz Taylor ai costumi per Medea con Maria Callas, dalla Mirror Queen di Monica Bellucci alla Sissi di Romy Schneider, fino alle più recenti interpretazioni di Maria Antonietta.

Curata dal costumista premio David Massimo Cantini Parrini con Clara Goria, la mostra è articolata in tre sezioni – mito, storia, fantasia – e mette al centro il costume come dispositivo di potere: non semplice ornamento, ma linguaggio capace di creare identità sceniche memorabili.

La Reggia diventa parte del racconto: prospettive, luci e architetture esaltano silhouette, ricami, tessuti, parrucche e gioielli provenienti da sartorie storiche, archivi e musei come le Gallerie degli Uffizi, Tirelli Trappetti, Sartoria Farani e Fondazione Cerratelli.

Un percorso accessibile e ricco di iniziative

Il progetto punta sull’accessibilità con pannelli visivo-tattili, audiodescrizioni, sottotitoli, traduzioni in LIS e testi ad alta leggibilità, oltre a visite guidate dedicate. In programma anche conversazioni con costumisti e registi, un itinerario tematico al femminile nella Reggia e una rassegna di film collegati alla mostra al Cinema Massimo.

I biglietti partono da 12 euro (riduzioni per giovani, universitari, scuole e gruppi). Informazioni e prenotazioni su lavenaria.it.