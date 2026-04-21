Domenica 17 maggio 2026 torna la Randonnée Reale Borbonica, con partenza e arrivo a Piana di Monte Verna (CE). Un evento ciclistico di lunga distanza che unisce sport, paesaggio e storia, mettendo in relazione la Reggia di Caserta, l’Acquedotto Carolino e i borghi del territorio.
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Giunta alla nona edizione, la manifestazione segue le tracce della visione di Luigi Vanvitelli: non solo la magnificenza del palazzo reale, ma anche le opere idrauliche, i ponti, le sorgenti del Fizzo e le campagne che alimentano il complesso borbonico.
Percorsi e novità 2026
Saranno cinque i percorsi disponibili, pensati per diversi livelli di esperienza. I tracciati da 300 e 200 chilometri, inseriti nei circuiti dell’Audax Club Parisien e dell’Audax Randonneur Italia, rappresentano la sfida più impegnativa. Le distanze da 110 e 60 chilometri aprono invece la partecipazione a un pubblico più ampio.
Grande novità il percorso gravel da 100 chilometri, che segue integralmente il tracciato dell’Acquedotto Carolino e include l’attraversamento del Ponte di Durazzano, secondo ponte dell’acquedotto: un passaggio suggestivo e simbolico, nel cuore del paesaggio vanvitelliano.
Borghi, accoglienza e sapori locali
Lungo i percorsi, i punti di controllo coincidono con comunità e borghi in festa: Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Dugenta, Airola, Durazzano, Valle di Maddaloni, l’Oasi di San Silvestro, Caserta Vecchia con l’Eremo di San Vitaliano e Villa Santa Croce.
A Gioia Sannitica il ristoro sarà curato da Slow Food con prodotti locali, mentre a Piana di Monte Verna la Pro Loco Pianese offrirà colazione alla partenza e pasta party finale all’arrivo.
L’evento è organizzato da ASD Cambia con la collaborazione del Comune di Piana di Monte Verna e della Reggia di Caserta, nell’ambito del Piano di Valorizzazione Partecipata del museo. Iscrizioni e informazioni su campaniabici.it.