Dal 17 luglio all’8 agosto 2026 la Galleria Borghese torna a illuminarsi con Racconti di luce, videomapping immersivo che trasforma la facciata sul retro della villa in un grande schermo di narrazione visiva.

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Ogni venerdì e sabato dalle ore 21.15, con più repliche a sera, il pubblico potrà assistere allo spettacolo da sedute allestite nel giardino di Villa Borghese, con un biglietto dedicato e un percorso di fruizione pensato ad hoc.

Un viaggio nella storia della Galleria

Attraverso una proiezione artistica ad alta definizione, lo spettacolo ripercorre in ordine cronologico la nascita e l’evoluzione della Galleria: dall’acquisto dei terreni da parte del cardinale Scipione Borghese nel XVII secolo, alla costruzione della villa, fino alle trasformazioni dei giardini, dei progetti architettonici e degli allestimenti.

Immagini, suoni e voce narrante costruiscono un racconto che intreccia storia, arte e tecnologia, restituendo la Galleria sotto una nuova luce e mettendo in dialogo il patrimonio storico con i linguaggi visivi contemporanei.

Lingue, durata e aperture straordinarie

Racconti di luce è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e LIS (lingua dei segni italiana). Ogni proiezione dura circa 15 minuti.

Per l’occasione il museo sarà aperto in via straordinaria fino alle ore 23.00. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito ufficiale della Galleria Borghese.