Dal 18 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 la Fondazione D’ARC di Roma ospita Proximity, prima personale italiana di Radenko Milak, a cura di Giuliana Benassi. La mostra nasce dal periodo di residenza che l’artista bosniaco ha trascorso nella capitale, trasformando Roma in un grande archivio visivo fatto di immagini, memorie e frammenti urbani.

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Roma come archivio visivo

Milak attraversa architetture, scorci, strade e luoghi simbolo come Cinecittà, concentrandosi non sulle icone più riconoscibili ma sulle tracce e sulle stratificazioni della città. Fotografie d’archivio, fotogrammi cinematografici, immagini della stampa e della comunicazione di massa diventano materia pittorica.

In mostra immagini provenienti dal cinema, dalla musica, dalle stampe popolari e dai souvenir romani convivono senza ordine cronologico o gerarchie. È la loro prossimità, il loro trovarsi improvvisamente una accanto all’altra, a generare nuove associazioni e racconti, come fotogrammi di una sequenza in continua trasformazione.

Acquerelli in bianco e nero e Dante

Al centro della ricerca di Milak c’è l’acquerello in bianco e nero: privata del colore, l’immagine perde immediatezza documentaria e si sposta in una dimensione sospesa tra storia e memoria collettiva. Il riferimento al cinema attraversa la mostra sia nei soggetti sia nel modo in cui le opere dialogano tra loro, creando cortocircuiti narrativi.

Il progetto incontra anche la Divina Commedia di Dante Alighieri con l’opera Umbra ante memoriam, perno concettuale ed espositivo di Proximity. Qui Milak rilegge la struttura tripartita dantesca come passaggio dal buio alla luce, trasformando la pittura in una grande apparizione che unisce Roma, Dante, cinema e cultura popolare in un unico montaggio.