Dal 14 ottobre 2026 al 14 febbraio 2027 il terzo piano di M9 – Museo del ’900 a Mestre ospita la mostra “PLAYERS. Giochi, videogiochi, cultura e società”, curata da Fabio Viola con Michelangela Di Giacomo, Giuseppe Cosenza e Damiano Bordoni.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il percorso racconta ottant’anni di storia del videogioco come industria culturale, linguaggio espressivo e fenomeno sociale, dai laboratori di ricerca ai cabinati arcade, dalle camerette degli anni Novanta agli schermi di oggi.

Un percorso in tre sezioni

La sezione #Play ripercorre l’evoluzione del medium: prototipi universitari, giochi Atari, cabinati storici originali come Computer Space, Pong, Dragon’s Lair, fino a Super Nintendo, Sega Mega Drive e PlayStation 5 giocabili.

#Watch esplora il videogioco come spettacolo e dialogo con cinema, arti visive, eSport e streaming, con titoli come Detroit: Become Human, Limbo, Death Stranding, Ico e Shadow of the Colossus.

In #Create il focus è sul processo creativo e sulla partecipazione del pubblico, grazie a opere come Super Mario Maker, Dreams e Minecraft, che trasformano i giocatori in autori di mondi e regole.

Accessibilità e percorso sul gioco nel Novecento

Per due venerdì al mese sarà disponibile lo standing wheelchair Jimmy di Bemoove, che permette alle persone con disabilità di muoversi in posizione eretta tra le sale.

In parallelo, nell’esposizione permanente, il percorso “Giocare all’italiana” curato da Serena Bertolucci e Giuseppe Saccà racconta la storia del gioco in Italia nel Novecento, dai giocattoli artigianali ai primi stimoli dell’elettronica educativa.