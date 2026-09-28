Dal 25 aprile all’8 novembre 2026 Palazzo Blu a Pisa ospita la mostra Piero Macola. Paesaggi di vita, a cura di Giorgio Bacci. Un percorso dedicato a uno dei protagonisti del fumetto d’autore contemporaneo, che riunisce tavole originali, bozzetti e materiali preparatori.

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La selezione racconta oltre vent’anni di ricerca visiva e narrativa, mettendo in luce il linguaggio di Macola, costruito tra documentazione, esperienza diretta e immaginazione. I temi al centro del suo lavoro sono memoria, identità e marginalità, affrontati in equilibrio costante tra realtà e finzione.

Opere in mostra

Il percorso tocca alcune tra le opere più significative dell’autore: Le Tirailleur (2014), dedicato alla memoria postcoloniale; Gli indesiderati (2019), ambientato lungo il Po e incentrato sul caporalato; Lagune (2023), distopia veneziana che riflette su migrazioni e confini.

A Palazzo Blu viene inoltre presentato in anteprima assoluta La Vallée heureuse (2026), progetto ancora in lavorazione di cui il pubblico può vedere alcune tavole in divenire. Completa l’esposizione una selezione di illustrazioni realizzate tra il 2015 e il 2025.

Info, orari e catalogo

La mostra è realizzata da Palazzo Blu in collaborazione con Lucca Comics & Games e con il sostegno di Fondazione Pisa. Il catalogo Piero Macola. Paesaggi di vita è edito da Felici Editore.

Orari: dal martedì al venerdì 10.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-20.00. Per informazioni aggiornate su biglietti e attività collaterali: palazzoblu.it.