Dal 1° ottobre 2026 al 9 gennaio 2027 la galleria 21Art Montecarlo ospita la mostra Pier Paolo Calzolari opere scelte, a cura di Sergio Risaliti. L’esposizione si svolge negli spazi di Mareterra, il nuovo eco-quartiere monegasco affacciato sul mare (22, Quai du Petit Portier).
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La mostra
Il percorso riunisce una selezione di opere realizzate prevalentemente nel 2025, affiancate da lavori del recente passato. I materiali naturali e industriali tipici della ricerca di Calzolari – sale, pigmenti, metalli, petali di rosa stabilizzati, legno, piombo, neon – danno forma a installazioni e superfici cariche di tensione poetica e allusione alchemica.
La mostra mette in luce la continuità di un lavoro che, a oltre cinquant’anni dagli esordi nell’Arte Povera, continua a interrogare percezione, tempo e trasformazione della materia, intrecciando dimensione poetica, letteraria e mitica.
Informazioni di visita
La mostra è visitabile da martedì a domenica con orario 10.00-19.00. La galleria resterà chiusa per le festività dal 24 al 28 dicembre compresi. Indirizzo: 21Art Montecarlo, Mareterra, 22 Quai du Petit Portier, 98000 Monaco.
Per informazioni: tel. +377 37 705878, WhatsApp +44 7824 325808, e-mail montecarlo@21art.it. Ulteriori aggiornamenti sul programma espositivo di 21Art sono disponibili sul sito ufficiale twentyoneart.com.