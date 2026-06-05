Dal 7 maggio al 25 luglio 2026 la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia presenta la mostra Picasso, Morandi, Parmiggiani: Still Lifes, in occasione della 61esima Biennale. Il progetto, promosso da Tornabuoni Art con la partecipazione del Musée national Picasso-Paris e la collaborazione scientifica della Fondazione Musei Civici di Venezia, riunisce tre protagonisti della modernità attorno al tema della natura morta.

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In Galleria di Piazza San Marco saranno esposti quattordici capolavori di Pablo Picasso, che documentano l’indagine dell’artista sull’oggetto dal Cubismo agli anni Cinquanta, accostati a un nucleo equivalente di dipinti di Giorgio Morandi provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Tra le opere di punta, una natura morta cubista del 1914 dal Centre Pompidou e una rara Natura morta del 1945–46, presentata da Morandi alla Biennale del 1962 e ora nuovamente a Venezia.

Il percorso si arricchisce con una selezione di oggetti originali dallo studio di Morandi – bottiglie, caraffe, vasi, fiori secchi – che rivelano il suo metodo di costruzione del motivo, e con un importante intervento site-specific di Claudio Parmiggiani: una monumentale Delocazione, affiancata da sculture e assemblaggi dagli anni Settanta a oggi.

La curatrice Cécile Debray costruisce un viaggio contemplativo attraverso la natura morta, mettendo in relazione le sperimentazioni cubiste di Picasso, le serialità sospese di Morandi e le ombre di oggetti di Parmiggiani, in un continuo rimando tra tempo, memoria e rappresentazione.