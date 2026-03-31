Dal 14 aprile al 15 maggio 2026 la mostra collettiva Periferia porta negli spazi di Artra Gallery, in via Leopoldo Gasparotto 4 a Milano, le ricerche di nove artisti internazionali che hanno partecipato alle residenze di Bienno Borgo Artisti 2.0 in Val Camonica.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il progetto, inserito nel calendario di miart e della Milano Art Week 2026, indaga la periferia non solo come luogo geografico, ma come condizione culturale e prospettiva decentrata sul presente. Dalla distanza dal centro nasce uno sguardo capace di ridefinire linguaggi, tempi e immaginari.

Artisti, opere e performance inaugurale

In mostra i lavori di Camillo Bojaca, Renato Calaj, Pietro Gardoni, Haniel Fonseca, Salvatore Insana, Pierpaolo Grandinetti, Maria Elena Pombo con il progetto Fragmentario e Tao Han, tra pittura, installazioni e sperimentazione visiva.

L’inaugurazione è in programma il 14 aprile alle ore 18 e sarà accompagnata da una performance di Alexander Diego Gil Valle, pensata per introdurre il pubblico all’atmosfera della mostra.

Curata da Cinzia Bontempi, “Periferia” diventa un ponte tra il laboratorio culturale di Bienno e la scena urbana milanese, restituendo al pubblico l’energia, le visioni e la complessità dei luoghi in cui queste opere sono nate.