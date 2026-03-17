Dall’8 all’11 aprile 2026 Pavia ospita la prima edizione della Pavia Innovation Week, manifestazione internazionale e gratuita dedicata all’innovazione scientifica, tecnologica e culturale. Oltre 40 appuntamenti e più di 80 ospiti italiani e internazionali animeranno la città tra teatri, collegi storici, spazi universitari e Piazza della Vittoria.

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Diretta da Massimo Sideri, la week mette al centro i grandi temi dell’Intelligenza Artificiale, dello spazio, della salute e del rapporto tra tecnologia, linguaggio e democrazia. Tra gli ospiti annunciati figurano il Premio Nobel Geoffrey Hinton, l’ex sindaco di New York Bill De Blasio, la fisica Fabiola Gianotti, l’astronauta Paolo Nespoli, la virologa Ilaria Capua e l’architetto e ingegnere Carlo Ratti, insieme a scienziati, giornalisti e accademici.

Il programma si articola in otto filoni tematici: Signature Talks, incontri di divulgazione scientifica, panel e round table, format teatrali come La Scienza a Teatro, un Bookstore con presentazioni di libri, visite guidate in città e Family Lab esperienziali dedicati a bambini e famiglie. Tutti gli eventi sono gratuiti su prenotazione; il calendario completo è disponibile online e in costante aggiornamento.