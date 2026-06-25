Il Castello Sforzesco di Milano ospita dal 26 giugno al 27 settembre 2026 la mostra gratuita “Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring”, allestita nelle Salette della Grafica. In esposizione oltre sessanta opere provenienti dal Gabinetto dei Disegni, uno dei patrimoni civici più ricchi d’Italia per le opere su carta.

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Il percorso, curato da Alessia Alberti, Simona Maniello e Francesca Mariano, attraversa cinque secoli di storia del disegno, dal Quattrocento al Novecento. In mostra fogli celebri e raramente esposti di maestri italiani e stranieri, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Andrea Appiani, Gaetano Previati, Umberto Boccioni e Keith Haring.

L’allestimento mette in luce le diverse funzioni del disegno: dallo studio preparatorio al progetto, fino all’opera autonoma. Il visitatore può scoprire come il segno su carta sia stato strumento di ricerca, sperimentazione e linguaggio artistico completo.

La mostra nasce dagli studi per la guida I grandi nuclei collezionistici del Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco e coinvolge attivamente le scuole civiche. In collaborazione con la Civica Scuola Arte & Messaggio, gli studenti hanno curato manifesto, colophon, pannelli introduttivi e didascalie, contribuendo all’identità visiva del progetto.

In parallelo, SUPER – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco propone un ciclo di workshop dedicati al disegno, aperti al pubblico e condotti dai docenti della scuola.