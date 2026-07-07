La Fondazione Biscozzi | Rimbaud di Lecce ospita la terza edizione di Parlantina. Incontri in Fondazione, un ciclo di sei appuntamenti dedicati all’arte contemporanea e al suo sistema, dalla creazione delle opere alle logiche del mercato, fino al ruolo delle istituzioni culturali.

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Il programma si apre venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18.30 con il dialogo tra Lorenzo Madaro e l’artista Flavio de Marco sul libro PIN (Pittura italiana del Novecento), che raccoglie cento dipinti del XX secolo, uno per ogni anno, in una selezione personale letta alla luce della società contemporanea. Il volume unisce testi su carta e immagini accessibili online tramite QR code, in continuità con la ricerca dell’artista sullo schermo come nuovo paesaggio del XXI secolo.

Gli altri incontri

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 3 giugno 2026 con Giulia Centonze, specialista di arte moderna e contemporanea presso Christie’s, per approfondire dall’interno il ruolo delle case d’asta nel mercato globale e le trasformazioni del collezionismo.

In autunno seguiranno gli incontri con Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, condirettori di Flash Art, dedicato alla storia e all’attualità della rivista, e con Giovanna Forlanelli Rovati, presidente della Fondazione Luigi Rovati, che presenterà un modello di istituzione privata in cui la collezione diventa un dispositivo culturale attivo, tra archeologia, arte moderna e contemporanea.

Parlantina 2026 conferma la Fondazione Biscozzi | Rimbaud come luogo di confronto aperto ad appassionati, studenti e addetti ai lavori interessati a comprendere linguaggi, pratiche e dinamiche dell’arte di oggi.