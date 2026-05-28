Dal 9 giugno al 4 settembre 2026 l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospita la mostra “Paolo Conte. Original”, un percorso espositivo dedicato alla produzione pittorica e grafica del celebre cantautore italiano.

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Per la prima volta in Francia il pubblico può scoprire oltre sessant’anni di ricerca visiva attraverso più di sessanta opere su carta, realizzate tra il 1957 e il 2023. Disegni, tempere e lavori astratti raccontano il “vizio capitale” del disegno, nato ancor prima della musica.

Paolo Conte, il percorso della mostra

Tra le opere spiccano Higginbotham (1957), omaggio a uno dei grandi del trombone jazz, e una selezione di tavole da Razmataz, il progetto narrativo e musicale con cui Conte celebra la Parigi degli anni Venti e l’arrivo del jazz in Europa.

Chiude il percorso una serie di lavori astratti su cartoncino nero, dove linee e colori dialogano con musica, letteratura e arti visive, restituendo in forma visiva l’inconfondibile immaginario del Maestro.

La mostra, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e da Arthemisia, è curata da Manuela Furnari e offre un’occasione unica per conoscere il lato più segreto ma profondamente coerente dell’opera di Paolo Conte.

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