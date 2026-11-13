Dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 la Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica (Brescia) presenta la mostra “Palma il Giovane e Brescia. Omaggio a Palma”, a cura di Angelo Loda.
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L’esposizione nasce in occasione dei quattrocento anni della grande pala d’altare Assunta e i santi Carlo Borromeo, Francesco e il vescovo Marino Zorzi del Duomo Nuovo di Brescia, di cui la Fondazione sostiene il restauro.
Il percorso espositivo
In un allestimento pensato per le festività natalizie, la mostra riunisce quattro significative opere su tela che raccontano il legame tra Palma il Giovane e Brescia, tra Annunciazione, Natività e celebrazioni della vittoria di Lepanto.
Spicca il raffinato dittico con l’Arcangelo Gabriele annunciante e la Madonna annunciata, oggi al Museo dei Cappuccini di Milano ma originariamente nella chiesa dei Cappuccini di Brescia. A questo si affianca l’Adorazione dei pastori, già documentata nella bresciana Casa Avogadro nel Settecento, testimonianza della fortuna di Palma nelle collezioni private locali.
Completa il percorso il bozzetto dell’Allegoria della Battaglia di Lepanto, studio per il grande telero realizzato per la cappella del Rosario della chiesa di San Domenico a Brescia, edificio poi distrutto alla fine dell’Ottocento.
Informazioni di visita
La mostra è visitabile a Casa Museo Zani, via Fantasina 8, Cellatica (BS), dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027. Opening e conferenza stampa: venerdì 4 dicembre, ore 11.
Orari: martedì-venerdì 9-13; sabato e domenica 10-17. Ingresso: biglietto unico giardino e sala espositiva 12 euro. Informazioni: www.fondazionezani.com.