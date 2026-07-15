Martedì 14 luglio, alle ore 11, a Palazzo Madama viene presentata al pubblico la monumentale pala d’altare di Daniel Seiter Il Patrocinio di San Giuseppe e l’Immacolata Concezione con Gesù Bambino, entrata nelle collezioni grazie alla donazione degli Amici della Fondazione Torino Musei e dell’avvocato Marziano Marzano.

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L’opera, un grande olio su tela di oltre tre metri di altezza, fu commissionata dalla Città di Torino tra il 1698 e il 1699 per celebrare San Giuseppe compatrono della capitale sabauda, ed è oggi riconosciuta come una testimonianza fondamentale della Torino barocca dal punto di vista religioso, civile e artistico.

Un nuovo allestimento nella Camera delle Guardie

Il ritorno della pala offre l’occasione per un completo riallestimento della Camera delle Guardie, prima sala dell’appartamento di rappresentanza di Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. La pala di Seiter diventa il fulcro di una quadreria dedicata alla pittura seicentesca, con opere di maestri come Orazio Gentileschi, Guglielmo Cairo, Giovanni Serodine e il Cerano.

Elemento di particolare fascino è anche la nuova collocazione dell’arcone d’alcova seicentesco proveniente dal castello di Santena, che torna a dialogare con un ambiente coerente con la sua funzione originaria. L’incontro tra la pala e l’alcova ricrea l’atmosfera delle residenze sabaude tra fine Seicento e inizio Settecento, offrendo al pubblico un’immersione nel contesto storico e artistico di Madama Reale.