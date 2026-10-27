Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 PALAZZOIRREALE lascia la sua sede di Canelli per approdare a Torino con l’evento espositivo “Out Of Home”, ospitato negli spazi barocchi di Piano Nobile Torino a Palazzo Saluzzo Paesana (Via della Consolata 1bis). L’iniziativa, promossa da Fondazione Bosca ETS in occasione di Artissima, unisce una sezione antologica a cura di Maria Chiara Valacchi e la sezione fotografica ARCHIVIOFUTURO, curata da Benedetta Donato.
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La mostra riunisce quattro installazioni di forte impatto scenico firmate da Ludovica Carbotta, Giuseppe Gabellone, Patrick Tuttofuoco e Jacopo Benassi, che portano a Torino il linguaggio site specific sviluppato nel Monferrato. Tra macerie urbane in ceramica, strutture luminose sospese, busti classici fluorescenti dedicati ai protagonisti del mondo digitale e una vera e propria “mostra nella mostra” di fotografie in bianco e nero, il percorso trasforma il palazzo sabaudo in una casa fuori di casa.
ARCHIVIOFUTURO e l’osservatorio del possibile
In parallelo, ARCHIVIOFUTURO presenta per la prima volta al pubblico il nucleo fotografico “L’Osservatorio del Possibile”, dodici immagini di Marco Bertani, Francesca Cirilli, Nicola Morittu e Flavio Pescatori dedicate alla villa liberty di Canelli, alle sue stanze, ai documenti d’archivio e alla scultura luminosa Shape Shifting di Tuttofuoco. L’archivio diventa così un organismo vivo, capace di restituire memoria industriale, paesaggio del Monferrato e sperimentazione contemporanea.
L’opening su invito è previsto mercoledì 28 ottobre dalle 18 alle 20, mentre il press caffè si tiene giovedì 29 ottobre dalle 10 alle 13. La mostra è aperta al pubblico il 30 e 31 ottobre dalle 10 alle 18 e il 1° novembre dalle 10 alle 13.