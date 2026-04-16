Dal 5 all’8 maggio 2026 il lago di Bolsena diventa un palcoscenico galleggiante con Opera Boat – Omaggio a Mozart, il nuovo progetto di E45 che invita il pubblico a “Navigare l’Opera” a bordo del battello Fenice.
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Ogni giorno, dal porto di Capodimonte il battello salpa verso l’Isola Bisentina ospitando tre concerti alle 17:30, 18:30 e 19:30, per un massimo di venti spettatori per replica. Il lago non è semplice sfondo, ma parte integrante della drammaturgia: luce, vento e onde entrano nel racconto musicale.
Quattro giorni, quattro nuove visioni di Mozart
Per i 270 anni dalla nascita di Mozart, E45 affida l’omaggio a giovani artisti italiani tra i 20 e i 35 anni, chiamati a dialogare con il genio austriaco attraverso quattro composizioni inedite.
Martedì 5 maggio va in scena Constanze Sola di Emanuele Stracchi, monologo per soprano e clarinetto che immagina il dopo la morte di Mozart dal punto di vista della moglie. Mercoledì 6 maggio è la volta di Caro Wolfgang… di Lidia De Migno, viaggio tra lettere e lieder che esplora la personalità del compositore.
Giovedì 7 maggio Giordano Maselli presenta Restart Mozart, risveglio ironico del musicista ai giorni nostri tra app e inquietudini digitali. Venerdì 8 maggio il ciclo si chiude con Il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni, dedicato a Maria Anna Mozart e al significato di “vivere bene”.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite; posti limitati a 20 spettatori per replica.