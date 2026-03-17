La Moiré Gallery Milano presenta Ombre, la personale dell’artista serbo-italiana Jelena Rajovic negli spazi di Via Borgospesso 18, nel Quadrilatero della moda a Milano. Il vernissage è in programma per lunedì 23 marzo dalle 18.30 alle 20.30.
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In mostra una selezione di oli su tela di diverse dimensioni, in cui stratificazioni cromatiche, forme sovrapposte e contrasti tra picchi di luce e bui intensi danno corpo a una forte dimensione emotiva. Le opere trasformano la tela in un portale verso l’intangibile, invitando il pubblico a immergersi in un universo astratto fatto di profondità e vibrazioni di colore.
Il nuovo allestimento è visitabile fino al 20 aprile 2026 alla Moiré Gallery Milano, galleria che unisce arte, moda e design in uno spazio raffinato e immersivo nel cuore del Quadrilatero.