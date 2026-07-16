Dal 17 luglio 2026 al 17 gennaio 2027 la Galleria Comunale d’Arte di Cagliari ospita la mostra “Oltre il confine”, un progetto dedicato a tre protagonisti dell’arte contemporanea sarda: Angelino Fiori, Marco Ippolito e Roberto Puzzu, a cura della storica dell’arte Beatrice Dotzo.

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Il percorso espositivo mette in dialogo opere storiche appartenenti alla collezione civica con una selezione della produzione più recente dei tre artisti. Ne nasce un confronto serrato tra passato e presente, in cui memoria, identità, materia e paesaggio interiore diventano i veri fili conduttori della mostra.

Un viaggio oltre i confini

“Oltre il confine” invita il pubblico a superare limiti geografici, culturali e linguistici, mostrando come la ricerca nata in Sardegna sappia confrontarsi con la contemporaneità internazionale. Pittura, incisione, grafica, installazioni e sperimentazioni tridimensionali costruiscono un dialogo diretto con il visitatore, chiamato a rallentare lo sguardo e ad attraversare simbolicamente il confine evocato dal titolo.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il biglietto intero costa 6 euro, il ridotto 3 euro. Per informazioni: 070 6776454, museicivici@comune.cagliari.it.