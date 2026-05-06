Le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano dal 6 maggio al 6 settembre 2026 la mostra OBEY: Power to the peaceful, grande progetto dedicato a Shepard Fairey, in arte Obey. Il museo di Intesa Sanpaolo presenta oltre 150 opere tra manifesti, serigrafie, inediti e rarità d’archivio, tutte incentrate sul tema urgente della pace.

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Curata da Giuseppe Pizzuto e realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra attraversa quattro nuclei principali: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Il percorso indaga il ruolo delle comunità come motore di cambiamento, smaschera i meccanismi della propaganda contemporanea e propone la pace come scelta politica attiva.

Accanto ai lavori iconici, una sezione di nuove opere realizzate per l’occasione mette al centro il motivo floreale, simbolo di fragilità e resistenza. Il linguaggio visivo di Obey, influenzato da costruttivismo, pop art e graffiti, utilizza volti, slogan e simboli per stimolare consapevolezza e responsabilità individuale.

Il progetto si estende nello spazio urbano con un intervento sulla scalinata monumentale della Chiesa di Donnaregina Nuova, futura Casa dei Giovani, e un grande murale in via Carlo Miranda 15, nel quartiere Ponticelli.

Informazioni di visita

La mostra si tiene alle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177. Orari: da martedì a venerdì 10.00–19.00, sabato e domenica 10.00–20.00, lunedì chiuso (ultimo ingresso un’ora prima). Biglietti: intero 8€, ridotto 4€, ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 26 anni e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo.