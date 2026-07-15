apre al pubblico, un grande progetto espositivo che porta fuori dagli spazi aziendali oltre cinquanta capolavori del XX secolo italiano, solitamente non accessibili. La mostra, a ingresso, racconta l’identità del Novecento attraverso lo sguardo di alcuni tra i più importanti protagonisti della scena artistica nazionale. Le opere provengono dalla collezione d’arte del Gruppo Generali, una delle raccolte corporate più significative del Paese, nata nei primi anni Ottanta con una visione precisa: non decorare gli uffici, ma costruire un patrimonio capace di restituire, attraverso l’arte, le trasformazioni della società italiana, le sue aspirazioni e le sue inquietudini. Il percorso espositivo si configura come un viaggio nei grandi temi che hanno attraversato il secolo scorso e che continuano a interrogarci: velocità e cambiamento, memoria e paesaggio, costruzione dell’identità, corpo, vita quotidiana, desiderio, tempo e trasformazione sociale. In mostra compaiono nomi come, Ubaldo Oppi, Alberto Savinio, Gino Severini, Felice Casorati, Antonio Donghi, Filippo de Pisis, Mario Sironi, Massimo Campigli, Fausto Pirandello, Emanuele Cavalli e molti altri. Ad arricchire il percorso è l’ospite straordinario Le tre età di, uno dei dipinti più celebri della storia dell’arte europea, eccezionalmente concesso in prestito dalla. La presenza del capolavoro klimtiano sottolinea la volontà del Gruppo Generali di celebrare il decennale di Valore Cultura offrendo un’esperienza artistica di particolare rilievo.