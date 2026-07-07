Note d’arte è la rassegna estiva del Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi. Dal 16 luglio al 20 agosto 2026, per due giovedì al mese, il museo ospita quattro concerti alle ore 18.30.

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Il calendario prevede il concerto solista di arpa di Eleonora Savio (giovedì 16 luglio), il Duo Renda-Trucco con i chitarristi Fabio Renda e Beniamino Trucco (giovedì 23 luglio), il recital di fisarmonica di Ivan Homolskiy (giovedì 6 agosto) e il concerto solista di chitarra di Marlon Adriano (giovedì 20 agosto).

Musica dal vivo e visita alla mostra

Ogni appuntamento dura circa 30-35 minuti e offre repertori che spaziano dalla musica novecentesca alle melodie del Sette-Ottocento. Al termine del concerto il pubblico può seguire uno speed tour alla mostra Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Alla conquista del Rinascimento, in corso al museo, oppure visitarla liberamente.

Il costo per singolo evento è di 12 euro, comprensivi di ingresso, concerto e visita guidata breve; per i possessori di Abbonamento Musei il biglietto è ridotto a 6 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero 011 837 688 int. 3 o via e-mail alla biglietteria della Fondazione Accorsi-Ometto. Gli eventi si svolgono nella sede di via Po 55, a Torino.