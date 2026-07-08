Il Lavatoio del Museo Nivola di Orani ospita, dal 23 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra Nivola, Colombo e lo spazio intorno, primo capitolo del programma Nivola vis-à-vis ideato da Chiara Gatti.

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Curata da Chiara Gatti e Anna Pirisi, in collaborazione con l’Archivio Gianni Colombo di Milano, l’esposizione si sviluppa in tre ambienti da attraversare: la Stanza dei sogni di Costantino Nivola, lo Spazio elastico di Gianni Colombo e la Stanza della memoria dedicata al ricordo collettivo.

Il progetto nasce dalla coincidenza del 1968, anno in cui Nivola realizza il Modello per il monumento ad Antonio Gramsci e Colombo presenta lo Spazio elastico alla Biennale di Venezia. Da qui prende forma un dialogo sullo spazio come esperienza da vivere con il corpo, tra luce, volumi, vuoto e prospettive mutevoli.

Per Nivola la stanza è una misura primaria dello spazio, luogo costruito attorno alla presenza umana, che si concretizza nei suoi “teatrini” e nelle “scatole dei sogni”. Colombo concentra invece la ricerca sulle condizioni di equilibrio e spaesamento dello spettatore, trasformando l’ambiente in un campo percettivo dinamico.

La terza stanza è pensata come pensatoio, dispositivo di cittadinanza attiva in cui il pubblico è invitato a lasciare tracce di memoria attraverso parole, immagini e gesti, contribuendo alla creazione di un archivio che sarà custodito dal museo.

In parallelo, il Museo presenta l’evento collaterale Omaggio a Grazia Deledda (23 luglio – 20 settembre 2026), con la scultura in bronzo che Nivola dedicò alla scrittrice nuorese, esposta nel nuovo spazio del lucernario.