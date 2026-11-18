Dal 15 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps a Roma ospita la mostra “Nino Migliori. Codice Tempo”, a cura di Fabiola Naldi. L’esposizione è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia e la Fondazione Nino Migliori.

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La mostra celebra il centesimo compleanno del fotografo bolognese nell’anno del bicentenario della nascita della fotografia, proponendo una lettura inedita della sua ricerca sperimentale. Al centro del percorso il ciclo dei Muri, sviluppato dagli anni Cinquanta ai Settanta, in cui le superfici urbane diventano archivi materiali di tracce, segni e stratificazioni temporali.

Installazioni e percorso espositivo

Accanto ai Muri sono presentate cinque grandi installazioni fotografiche: “Analisi di un volo” (1977), “SuPerDaCon… Michetti – l’opera dei celebranti” (1978), “Devotamente a Niépce” (1979), “Checked. One Year under Control” (2002) e “Lumen. Il Compianto di Niccolò dell’Arca” (2017). Progetti in gran parte inediti e mai più riallestiti nella loro forma originaria tornano a confrontarsi con lo spazio storico di Palazzo Altemps.

Il palazzo non è solo contenitore ma secondo sistema di codificazione: la sua architettura, segnata da secoli di storia, dialoga con le opere di Migliori, tutte dedicate al rapporto tra immagine, materia, tempo e memoria. Un libro omonimo, edito da Skinnerboox, accompagna la mostra intrecciando immagini e testi in un racconto pensato come oggetto editoriale autonomo.