Dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna ospita Nicola Samorì. Supremalia, una grande personale dedicata a uno degli artisti italiani più autorevoli della scena contemporanea. La mostra, curata da Denis Isaia, nasce come progetto site specific pensato per gli spazi del museo e per il patrimonio artistico ravennate.

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Mostra e percorso espositivo

Supremalia mette in dialogo dipinti e sculture di Samorì con i calchi in gesso della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, in particolare con il Cavallo morente e l’Endimione dormiente di Antonio Canova. Il percorso attraversa pittura e scultura, con opere su tela, rame, onice, marmi e materiali lapidei che reinterpretano la tradizione figurativa europea tra memoria, ferita e metamorfosi.

Il titolo, un neologismo che unisce super e malia, evoca una seduzione portata alla massima intensità: la materia pittorica e scultorea viene lavorata per abrasioni, scorticature e sovrapposizioni, generando immagini sospese tra bellezza e disfacimento. La monumentalità dei marmi di San Vitale, la luce dei mosaici bizantini e la storia della Gipsoteca riaffiorano come riferimenti costanti.

Info, orari e servizi

La mostra è promossa dal Comune di Ravenna e dal MAR, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Orari: martedì-sabato 9.00-18.00; domenica e festivi 10.00-19.00; lunedì chiuso (biglietteria fino a mezz’ora prima). È disponibile audioguida gratuita tramite app MIX Museum Interaction eXperience.