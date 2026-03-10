Il 20 marzo 2026 alle ore 17:30 inaugura a Napoli Volti Maggiori, progetto espositivo dell’artista Nicholas Tolosa, a cura di Roberto Sottile, che segna l’apertura dello spazio indipendente Piano Alto, situato nel quartiere Miano.
La mostra si configura come un progetto diffuso, articolato tra lo spazio espositivo di Piano Alto e una serie di interventi collocati in diversi punti della città, costruendo una rete di presenze artistiche che attraversa quartieri e contesti urbani differenti.
Al centro del progetto si colloca Nafricapoli, ricerca pittorica sviluppata da Nicholas Tolosa negli ultimi anni, che prende forma attraverso una serie di maschere ispirate alla tradizione africana e reinterpretate come dispositivi simbolici capaci di mettere in relazione identità culturali differenti.