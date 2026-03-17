Martedì 24 marzo 2026 alle 21:15 la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (Via Neera 24, Milano) ospita Nexus, performance musicale del percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi promossa da Fondazione Prada in collaborazione con Threes.

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All’interno dell’architettura progettata da Giovanni Muzio nel 1932, il concerto si svolge immerso nell’installazione luminosa Untitled di Dan Flavin, realizzata nel 1997 da Fondazione Prada con Dia Center for the Arts di New York e Dan Flavin Estate. La successione cromatica dei neon, che attraversa navata, transetto e abside, diventa il paesaggio visivo del set percussivo.

Mortazavi, tra i più importanti interpreti di tombak e daf, presenta dal vivo una selezione di brani dall’album Nexus (2025), registrato a Berlino, in cui introduce per la prima volta voce, nuovi effetti e trattamenti acustici. La sua pratica unisce tradizione persiana e ricerca contemporanea, con una forte attenzione al ritmo, alla risonanza e alla trasformazione.

I biglietti per il concerto sono disponibili sulla piattaforma DICE al link https://link.dice.fm/p1304a200de3. L’evento si inserisce nel percorso condiviso da Fondazione Prada e Threes, che dal 2017 porta nella Chiesa Rossa concerti e performance di artisti internazionali legati alla sperimentazione sonora.