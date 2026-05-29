Dal 20 giugno al 3 settembre 2026 Palazzo SUMS nella Repubblica di San Marino ospita “Inarrestabile”, la prima mostra monografica dedicata in Italia all’artista nigeriana Ndidi Emefiele, a cura di Riccardo Freddo.

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Il percorso espositivo riunisce dipinti, collage e inserzioni tessili, costruendo un universo femminile autosufficiente e stratificato. Le protagoniste delle opere abitano lo spazio con una presenza piena, rifiutando narrazioni riduttive e ribaltando i codici tradizionali della rappresentazione.

Un viaggio nell’universo femminile di Ndidi Emefiele

Artista amata anche da Beyoncé, Emefiele intreccia memoria personale e patrimonio culturale, trasformando tessuti, pattern e materiali della tradizione africana in un linguaggio visivo profondamente contemporaneo. Teste ingrandite, occhiali vistosi e dettagli materici diventano metafore di protezione e autodeterminazione.

La mostra a Palazzo SUMS invita il pubblico a confrontarsi con un coro di voci femminili inarrestabili, tra sorellanza, resilienza e complicità. Un’occasione per scoprire una delle artiste più interessanti della scena internazionale e per ripensare l’identità femminile nel XXI secolo attraverso uno sguardo inclusivo e poetico.