Dal 26 marzo al 19 novembre 2026 il MAXXI di Roma ospita Musei in transizione. Nuove sfide per le istituzioni contemporanee, un ciclo di otto talk dedicato al futuro dei musei.
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Inclusione, accessibilità, sostenibilità e nuove narrazioni sono i temi al centro degli incontri, che vedono protagonisti i direttori di alcune tra le più importanti istituzioni culturali italiane in dialogo con Francesco Stocchi, Direttore Artistico MAXXI.
Il programma degli incontri
Il calendario si apre giovedì 26 marzo alle ore 18:00 con la GAM di Torino e la direttrice Chiara Bertola, introdotta da Maria Emanuela Bruni, Presidente Fondazione MAXXI.
Si prosegue giovedì 2 aprile alle 18:00 con Arturo Galansino per la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze e giovedì 21 maggio alle 18:00 con Francesco Manacorda, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.
Giovedì 11 giugno alle 18:00 interviene Eva Fabbris, direttrice della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre di Napoli.
Dopo la pausa estiva, il ciclo riparte giovedì 1° ottobre 2026 alle 18:00 con Davide Quadrio, direttore del MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, e continua giovedì 29 ottobre 2026 alle 18:00 con Micol Forti, direttrice del MART di Trento e Rovereto.
Chiusura giovedì 19 novembre 2026 alle 18:00 con Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, per una riflessione conclusiva sul ruolo dei musei tra patrimonio e contemporaneità.
Tutti gli incontri si svolgono nella Sala Graziella Lonardi Buontempo del MAXXI, con ingresso libero fino a esaurimento posti.