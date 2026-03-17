La rhinoceros gallery di Roma presenta la prima personale italiana dell’artista brasiliano Miguel Afa, realizzata in collaborazione con la galleria di Rio de Janeiro A Gentil Carioca. La mostra, intitolata O tempo que mora em mim (Il tempo che vive in me), è aperta al pubblico dal 24 marzo al 3 giugno 2026.
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Per l’occasione Afa ha prodotto una nuova serie di dipinti concepiti e realizzati a Roma, che intrecciano corpo, memoria e luogo. Paesaggi e scene di vita quotidiana tra Brasile e Italia, ricordi condivisi e riferimenti alla storia dell’arte italiana, in particolare a Caravaggio, danno forma a immagini in cui il tempo assume una dimensione materiale. Il concetto di saudade diventa filo conduttore di una memoria in movimento, in cui affetti e geografie si sovrappongono.
La mostra si inserisce nel programma di rhinoceros gallery, spazio fondato da Alessia Caruso Fendi all’interno dell’hub culturale rhinoceros, che invita gallerie e artisti internazionali a sviluppare progetti temporanei e spesso site-specific per la città. La collaborazione con A Gentil Carioca rafforza il dialogo tra Roma e Rio de Janeiro, confermando la vocazione della galleria come finestra sul mondo dell’arte contemporanea.