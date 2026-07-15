Dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita una grande mostra dedicata a Keith Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento.

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L’esposizione riunisce oltre 140 opere provenienti dalla Nakamura Keith Haring Collection e da importanti prestiti pubblici e privati, ripercorrendo l’intero arco della sua carriera: dai celebri Subway Drawings ai poster politici, dalle sculture alle grandi tele.

Il percorso, articolato in sezioni tematiche, mette in luce la street art, l’impegno politico e sociale, il rapporto con il corpo e l’energia vitale, fino alla dimensione simbolica e spirituale. Un’attenzione particolare è dedicata al legame con l’Italia e con Roma, attraverso documenti, poster e fotografie degli interventi urbani degli anni Ottanta.

Cuore della mostra è la convinzione di Haring che «il pubblico ha diritto all’arte. L’arte è per tutti»: una visione che emerge nelle opere pensate per lo spazio pubblico, nei progetti per i bambini e nei lavori realizzati a sostegno di campagne sociali e diritti civili.

La mostra è accompagnata da visite guidate e da un programma didattico per scuole e giovani, pensato per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio diretto, inclusivo e partecipativo dell’artista.

La sede è il Museo di Roma a Palazzo Braschi (Piazza San Pantaleo 10 / Piazza Navona 2, Roma). Orari di apertura: dal martedì alla domenica, ore 10:00-19:00, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; chiuso il lunedì.

I biglietti, in versione OPEN e a data fissa, sono disponibili in prevendita (intero 17,00 €, ridotto 15,00 €, prevendita 1,00 €). Per informazioni: 060608 (tutti i giorni 9:00-19:00) e sito ufficiale del Museo di Roma.