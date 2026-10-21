Dopo il successo degli anni scorsi, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026 Villa Necchi Campiglio a Milano torna a ospitare la Mostra del Libro Antico e Raro, l’appuntamento organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con l’Associazione Librai Antiquari d’Italia (ALAI), giunto alla sua terza edizione.
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Per l’occasione, gli spazi della splendida dimora progettata negli anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi accoglieranno alcune tra le più rinomate librerie antiquarie italiane e internazionali, che metteranno in mostra libri e documenti di straordinario valore storico, artistico e culturale.
Collezionisti, studiosi e appassionati potranno ammirare e acquistare moltissime opere di eccezionale rarità e bellezza, proposte da oltre quaranta espositori: dai manoscritti agli incunaboli, dalle prime edizioni di capolavori della letteratura alle legature artistiche, dai libri autografati alle edizioni illustrate per l’infanzia, fino a mappe, stampe antiche, opere d’arte su carta e tanto altro.
Un viaggio nella storia del libro che attraversa, dunque, i secoli e spazia tra vari ambiti, dalla letteratura alle scienze, dalla storia all’arte, dalla geografia all’esoterismo, dall’economia ai passatempi. L’esposizione è curata dall’Associazione Librai Antiquari d’Italia, che riunisce le librerie antiquarie attive su tutto il territorio nazionale ed è l’unica associazione di categoria in Italia affiliata alla International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), federazione internazionale che riunisce 22 associazioni nazionali, 39 Paesi e oltre 1.600 librai specializzati.
MOSTRA DEL LIBRO ANTICO E RARO
Villa Necchi Campiglio – Via Mozart 14, Milano
Giorni e orari: venerdì 23, dalle ore 14 alle 19, sabato 24, dalle ore 10 alle 19, e domenica 25 ottobre, dalle ore 10 alle 18.
Biglietti:
Ingresso solo manifestazione: Intero e Studenti 19-25 anni 5 €; Iscritti FAI, Soci ILAB/ALAI e Convenzioni varie 4 €; Ridotto 0-5 anni, Ridotto 6-18 anni e Persone con disabilità gratuito.
Ingresso manifestazione più visita alla Villa: Intero 18 €; Studenti 19-25 anni 12 €; Ridotto 6-18 anni 9 €; Iscritti FAI e Convenzioni varie 4 €; Ridotto 0-5 anni e Persone con disabilità gratuito.
Costo laboratorio: Intero 28 €; Studenti 19-25 anni 22 €.Ridotto 6-18 anni 19 €; Iscritti FAI e Convenzioni varie 14 €.
Per informazioni e prenotazioni: www.villanecchicampiglio.it; tel. 02 76340121 – fainecchi@fondoambiente.it.