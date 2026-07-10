Da sabato 17 ottobre 2026 prende il via dal Teatro Sociale di Mantova la tournée di “Monet. Una vita a colori”, il nuovo spettacolo teatrale di e con Marco Goldin dedicato a Claude Monet nel centenario della sua morte.

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Prodotto da International Music and Arts e Fondazione Teatro Due, con CentroMarca Banca come main partner, lo spettacolo unisce racconto, musica dal vivo e immagini immersive per far rivivere la vita e i capolavori del maestro impressionista.

Musica dal vivo e scenografia immersiva

In scena, accanto a Goldin, il pianista e compositore Remo Anzovino, autore delle musiche originali, e Daniela Savoldi al violoncello e alla voce. I due musicisti sono collocati su piattaforme rotanti con ledwall curvi e bifacciali, mentre un grande schermo di dieci metri per sei accoglie animazioni e montaggi di opere e paesaggi legati a Monet.

La narrazione segue sei momenti della vita dell’artista: dagli esordi tra la foresta di Fontainebleau e le spiagge di Normandia al periodo aureo di Argenteuil e Vétheuil, fino ai viaggi sul Mediterraneo, in Olanda e in Norvegia, per arrivare ai soggiorni a Londra e Venezia e all’apoteosi del giardino di Giverny.

Date e informazioni

La prima parte della tournée si svolge da metà ottobre a metà dicembre 2026, con tappe a Udine, Milano, Verona, Genova, Torino, Bologna, Cascina, Firenze, Roma, Fermo, Parma, Bergamo, Pescara e Napoli. Una seconda parte di calendario è prevista tra fine febbraio e inizio maggio 2027.

Per il calendario aggiornato e l’acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.lineadombra.it.