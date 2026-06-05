La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia presenta il ritorno in sala di Composizione n. 1 con grigio e rosso 1938 / Composizione con rosso 1939 di Piet Mondrian, capolavoro restaurato dopo oltre cinque anni di studi interdisciplinari.

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L’opera, realizzata tra il 1938 e il 1940, è nuovamente visibile nell’ambito della mostra Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista, in programma dal 28 maggio al 19 ottobre 2026. Il progetto ha permesso di recuperare la complessa costruzione di superficie, luce e spazio concepita dall’artista.

Un restauro tra scienza e storia dell’arte

Guidato da Luciano Pensabene Buemi, il lavoro ha coinvolto il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, istituti di ricerca internazionali e i principali studiosi di Mondrian. Le analisi scientifiche non invasive hanno rivelato modifiche compositive, stratificazioni di colore e la particolare finitura lucida delle celebri linee nere.

La pulitura, realizzata con sistemi gelificati sviluppati nel progetto europeo GREENART, ha ristabilito l’equilibrio tra superfici opache e riflettenti. Parallelamente, lo studio comparativo con oltre venti opere coeve ha consentito di ricostruire il sistema di incorniciatura originario, in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Il pubblico può ora riscoprire il dipinto in una veste più fedele alla concezione spaziale e percettiva di Mondrian, all’interno del percorso espositivo dedicato alla nascita della collezionista Peggy Guggenheim.